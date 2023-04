Serata a tre per Francesco Totti, la mamma e Noemi: “C’è idillio tra le due donne” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Serata a tre per Francesco Totti, la mamma Fiorella e la compagna Noemi Bocchi. La cena è raccontata in esclusiva dal settimanale Chi. I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino a Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell’ex calciatore. La suocera e la nuova “nuora” si siedono vicine, un dettaglio significativo. mamma Fiorella mostra di avere un debole per Noemi: con lei è sorprendentemente affettuosa, tanto che non mancano sorrisi e qualche timido abbraccio. La coppia sembra dunque, secondo gli scatti del settimanale, avere l’approvazione anche di mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio. Sembra passata una vita da quando la donna commentò la storia d’amore, appena iniziata, del figlio con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023)a tre per, laFiorella e la compagnaBocchi. La cena è raccontata in esclusiva dal settimanale Chi. I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino a Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell’ex calciatore. La suocera e la nuova “nuora” si siedono vicine, un dettaglio significativo.Fiorella mostra di avere un debole per: con lei è sorprendentemente affettuosa, tanto che non mancano sorrisi e qualche timido abbraccio. La coppia sembra dunque, secondo gli scatti del settimanale, avere l’approvazione anche diFiorella, da sempre gelosissima del figlio. Sembra passata una vita da quando la donna commentò la storia d’amore, appena iniziata, del figlio con ...

