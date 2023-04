Serale di Amici 22 | LDA ospite in studio? Pace fatta con Maria De Filippi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una nuova puntata deldi22 sta per essere registrata e le ultime voci suggeriscono che arriverà inuno dei volti più discussi dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di LDA, ex allievo nonché reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano sarebbe atteso nei prossimi appuntamenti e la notizia ha ovviamente fatto molto scalpore. Non a caso, si è parlato spesso di un certo attrito tra lui e la conduttrice, il quale adesso sembra essere risolto.di22: LDA prossimoin? Da quando è finita la scorsa edizione, i media non hanno fatto altro che parlare del litigio tra LDA eDe. Stando ai rumors, il pomo della discordia sarebbe stato la scelta del ragazzo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioDueLaghi : Wax e Angelina Mango hanno una storia? Sui social spuntano gli indizi! Intanto fa discutere il brano presentato dal… - H4B1T93 : perché mettono anti-hero nella pubblicità di amici del serale?????? #amici22 - karevismysun : RT @serenissimee: wax best moments in #amici22 (pt. 1), potremmo continuare all’infinito ?????? - ???: amici 22 wax fancam edit momenti frasi c… - labaxtini : RT @giuosarchive: ?? wax matteo lucido amici22 amici 22 serale pomeridiano fancam edit guasto d’amore bresh - giuosarchive : ?? wax matteo lucido amici22 amici 22 serale pomeridiano fancam edit guasto d’amore bresh -

...di22 , altro programma condotto da De Filippi e ormai entrato nella sua fase più calda. Infatti, mancano solo tre puntate prima della finale e in occasione della sesta puntata del, ...In vista della sesta puntata deldi, che andrà in onda sabato 22 aprile 2023 su Canale 5 , Arisa ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra Angelina Mango e Wax . Guanto che, aveva già proposto la scorsa ...Ad, i guanti di sfida mettono in crisi gli allievi. L'ultima mossa di Arisa non è stata presa molto bene. Cosa è successo. In vista della prossima puntata deldidi Maria De Filippi continuano ad arrivare i guanti di sfida da parte dei professori agli allievi. Ha fatto molto parlare la decisione di Arisa di assegnare, di nuovo, il compito '...

Amici 22: l’opinione di Ebuc sulla quinta puntata del serale Isa e Chia

Dall'associazione Amici di Tuningen Inizieranno venerdì sera 21 aprile e si concluderanno domenica 23 i festeggiamenti in terra ligure per il 25° anno di ...Uomini e Donne subirà uno stop forzato nei prossimi giorni: ecco il motivo, cosa vedremo su Canale 5 e quando rivedremo Maria De Filippi.