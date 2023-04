Separazione Totti – Blasi, Noemi Bocchi non ci sta. Cosa voleva davvero per l’accordo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tribunale ha deciso per quanto riguarda la Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma è spuntata un’indiscrezione secondo la quale Noemi Bocchi non sarebbe stata d’accordo con quanto pattuito in precedenza. Le cifre che lei aveva suggerito sarebbero state nettamente più basse di quanto poi è stato deciso, per il momento in maniera provvisoria, dal tribunale civile di Roma. Separazione Totti – Blasi: come è andata e Cosa suggeriva Noemi Bocchi È notizia delle scorse ore il pronunciamento, per il momento provvisorio, del tribunale civile di Roma in merito all’accordo di Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tribunale ha deciso per quanto riguarda latra Francescoe Ilary, ma è spuntata un’indiscrezione secondo la qualenon sarebbe stata d’accordo con quanto pattuito in precedenza. Le cifre che lei aveva suggerito sarebbero state nettamente più basse di quanto poi è stato deciso, per il momento in maniera provvisoria, dal tribunale civile di Roma.: come è andata esuggerivaÈ notizia delle scorse ore il pronunciamento, per il momento provvisorio, del tribunale civile di Roma in merito alditra Francescoe Ilary. Nel ...

