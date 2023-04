Separazione Totti-Blasi, a Ilary la villa all’Eur e 12.500 euro per i figli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma – La Separazione tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice tv Ilary Blasi rappresenta la vicenda di gossip più seguita dell’anno. Una situazione in continuo che si è evoluta nelle ultime ore, questa volta con una decisione provvisoria del Tribunale civile che avrà valenza per tutta la durata del processo di Separazione tra il campione e la presentatrice. I giudici hanno infatti stabilito che la villa all’Eur rimarrà in possesso di Ilary, che potrà anche beneficiare di 12.500 euro da parte di Totti. Su quest’ultimo punto tuttavia è stato Francesco ad avere la meglio, dato che la conduttrice tv aveva fatto richiesta di 24.000 euro. Per quanto riguarda le spese ordinarie saranno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma – Latra l’ex capitano della Roma Francescoe la conduttrice tvrappresenta la vicenda di gossip più seguita dell’anno. Una situazione in continuo che si è evoluta nelle ultime ore, questa volta con una decisione provvisoria del Tribunale civile che avrà valenza per tutta la durata del processo ditra il campione e la presentatrice. I giudici hanno infatti stabilito che larimarrà in possesso di, che potrà anche beneficiare di 12.500da parte di. Su quest’ultimo punto tuttavia è stato Francesco ad avere la meglio, dato che la conduttrice tv aveva fatto richiesta di 24.000. Per quanto riguarda le spese ordinarie saranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biancoraffaele : Questo succede in #italia nel 2023. Una donna chiede 30 mila euro di mantenimento al mese ma ne ottiene solo 12.500. - CODICIassconsum : Giacomelli: questa vicenda è l’ennesima dimostrazione di come venga violata sistematicamente la parità genitoriale… - palermomaniait : Separazione Blasi-Totti, Francesco paga: lascia a Ilary la villa dell'Eur e 12.500 euro al mese -… - simonabastiani : Separazione #Totti e #ilaryblasi : il pupone ha perso il primo round. Ilary ha ottenuto ciò che aveva chiesto ?? - IsaeChia : Ilary Blasi vs Francesco Totti, arriva la prima sentenza del tribunale sul mantenimento e la villa all'EUR È in at… -