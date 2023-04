Sentenza Juve, udienza iniziata sul ricorso dei punti di penalizzazione: cosa può succedere per il club bianconero (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sentenza Juve, l’udienza del ricorso presentato dalla dirigenza bianconera ha avuto inizio con il dibattimento. Al centro della questione ci sono i punti di penalizzazioni inflitti alla squadra nel Campionato in corso. Ecco cosa può succedere. Sentenza Juve, udienza iniziata sul ricorso dei punti di penalizzazione L’udienza al Collegio di Garanzia presso il Coni è iniziata alle 14.30 di mercoledì 19 aprile per il ricorso del club bianconero sui punti di penalizzazione inflitti alla squadra nel Campionato ancora in corso. Il Collegio, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023), l’delpresentato dalla dirigenza bianconera ha avuto inizio con il dibattimento. Al centro della questione ci sono idi penalizzazioni inflitti alla squadra nel Campionato in corso. EccopuòsuldeidiL’al Collegio di Garanzia presso il Coni èalle 14.30 di mercoledì 19 aprile per ildelsuidiinflitti alla squadra nel Campionato ancora in corso. Il Collegio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? #Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza #Coni e cosa succede in diretta - SkyTG24 : Per la Juventus è il giorno del giudizio, oggi il verdetto del Collegio del Coni sul -15 - capuanogio : Agresti sulla #gds: processo #Juve, servono pene giusto e non esemplari. Sarebbe sbagliato se, sommando sentenza a… - LiveBianconera : RT @jason05_: Su @LiveBianconera grazie all'intelligenza artificiale stiamo pronosticando l'esito della sentenza della giustizia sportiva s… - jason05_ : Su @LiveBianconera grazie all'intelligenza artificiale stiamo pronosticando l'esito della sentenza della giustizia… -