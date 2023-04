Sentenza Juve, l'accusa a sorpresa: 'Troppi 15 punti di penalizzazione' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo due ore e 45 minuti di udienza al CONI, è arrivato un dietrofront da parte dell'accusa della Juve. Ugo Taucer , procuratore generale dello sport, ha ammesso: "Temo che riguardo all'articolo 4 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo due ore e 45 minuti di udienza al CONI, è arrivato un dietrofront da parte dell'della. Ugo Taucer , procuratore generale dello sport, ha ammesso: "Temo che riguardo all'articolo 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Juve, udienza finita. Sentenza in tempi brevi… live SPORTITALIA - MCriscitiello : SENTENZA JUVE: La Figc, controparte, clamorosamente non si è costituita. Aggiornamenti live sul -15 su SPORTITALIA… - tuttosport : ????? #Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza #Coni e cosa succede in diretta - Anna11563647 : RT @JU29ROTEAM: da @tuttosport 17:38 Le parole del legale della Juve nel corso del dibattimento 'La sentenza impugnata è sbagliata, piena… - J_network24 : ??#Juventus | ???Le parole dei legali bianconeri sul -15 -