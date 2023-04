Sentenza Juve, ecco quando arriverà la decisione sul - 15 (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - Si è conclusa l' udienza del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso avanzato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti subita dalla Corte d'appello della Figc, il club ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - Si è conclusa l' udienza del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso avanzato dallantus contro la penalizzazione di 15 punti subita dalla Corte d'appello della Figc, il club ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Juve, udienza finita. Sentenza in tempi brevi… live SPORTITALIA - MCriscitiello : SENTENZA JUVE: La Figc, controparte, clamorosamente non si è costituita. Aggiornamenti live sul -15 su SPORTITALIA… - tuttosport : ????? #Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza #Coni e cosa succede in diretta - Anna11563647 : RT @JU29ROTEAM: da @tuttosport 17:38 Le parole del legale della Juve nel corso del dibattimento 'La sentenza impugnata è sbagliata, piena… - J_network24 : ??#Juventus | ???Le parole dei legali bianconeri sul -15 -