Semifinali Champions League: tabellone e calendario, quando si gioca e orari (Di mercoledì 19 aprile 2023) La UEFA Champions League ieri sera, martedì 19 aprile a partire dalle ore 21.00, ha conosciuto le prime due squadre che si sono qualificate per le Semifinali. Due delle quattro sfide di ritorno dei quarti di finale, infatti, si sono già giocate. A Stamford Bridge il Real Madrid di Carlo Ancelotti è riuscito a imporsi sul Chelsea di Frank Lampard. L’ennesimo successo dei Blancos nella massima competizione europea per club, che testimonia quanto la formazione spagnola sia abituata a giocare questo tipo di partite. Tanta ferocia, solidità e soprattutto tanto cinismo per il Real, che di Champions ne ha tatuate ben 14. I Blues ci hanno provato, ma con scarsi risultati, a tenere testa, ma il risultato finale e accumulato parla di un netto 4-0. 2-0 all’andata al Santiago Bernabeu e 0-2 in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) La UEFAieri sera, martedì 19 aprile a partire dalle ore 21.00, ha conosciuto le prime due squadre che si sono qualificate per le. Due delle quattro sfide di ritorno dei quarti di finale, infatti, si sono giàte. A Stamford Bridge il Real Madrid di Carlo Ancelotti è riuscito a imporsi sul Chelsea di Frank Lampard. L’ennesimo successo dei Blancos nella massima competizione europea per club, che testimonia quanto la formazione spagnola sia abituata are questo tipo di partite. Tanta ferocia, solidità e soprattutto tanto cinismo per il Real, che dine ha tatuate ben 14. I Blues ci hanno provato, ma con scarsi risultati, a tenere testa, ma il risultato finale e accumulato parla di un netto 4-0. 2-0 all’andata al Santiago Bernabeu e 0-2 in ...

