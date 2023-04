Selezione vigili Milano | solo 13 donne superano la prova fisica E la sinistra si inventa la discriminazione

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – I, ovviamente, possono essere anche. E lo sono da tempo. Certo è che, essendo un mestiere molto vicino agli organi delle cosiddette “forze dell’ordine” anche la forzanon può non avere una rilevanza.13laCome è normale e logico che sia, la propensione media di una donna ad avere la stessa forzadi un uomo è pressoché nulla, ed è comunque difficile che sia sempre paragonabile. Di conseguenza, non dovrebbe sorprendere che il mestiere, pur apertissimo alle, possa non portare ai risultati sperati a chi auspica una sempre ampia occupazione femminile nella categoria. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Le solite 'reazioni'... - rep_milano : Selezione dei vigili a Milano, la prova fisica penalizza le donne: solo in 13 la superano. I sindacati: 'E' discrim… - Andrea66248144 : @AleGambit Forse il problema è il metodo di “selezione e formazione” dei Vigili Urbani locali, mica della Nazione o… -

... 'la Bibbia del progetto', che ha vinto la, non sarebbe neppure nato. 'Le connessioni che ... ci vogliono le ambulanze slovene e quelle italiane, ci vogliono idel fuoco sloveni e ...I numeri non ammettono repliche: dei 160 candidati, solo 67 hanno superato la, primo step per accedere allo scritto e poi all'orale. E di quei 67, meno del 42 per cento del totale, solo 13 sono donne. La prova di efficienza fisica di ieri mattina sulle piste e le ...È Simona Caldararo, avvocato, che si è classificata al primo posto nellaconcorsuale ... iurbani sono stati diretti da comandanti provvisori, "in condominio" con altri comuni o ...

Selezione dei vigili a Milano, la prova fisica penalizza le donne: solo in 13 la superano. I sindacati: "E' d… La Repubblica

Sono andate in scena a Carpi, le finali regionali FIN esordienti a squadre. Le gare, concentrate nella sola giornata di domenica, hanno visto al via le formazioni dell’Emilia Romagna piazzatesi ai pri ...Ad Acireale (Catania) la notte scorsa i ladri sono entrati nella caserma della Polizia Municipale e si sono impossessati del denaro dei parcometri per un importo ancora da quantificare. Avrebbero ...