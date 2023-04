“Sei un fallito”. Tina Cipollari sbrocca: caos da Maria De Filippi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando “parte” Tina Cipollari è inarrestabile. Lo sanno bene i telespettatori di Uomini e Donne, che la amano anche e soprattutto per questo. Nell'ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi l'opinionista ha criticato duramente Elio, il cavaliere che è uscito a cena con Paola Ruocco. L'uomo ha rivelato di esserci rimasto molto male per il fatto che la dama abbia chiesto del burro, che per lui è un trauma. Secondo la Cipollari il cavaliere ha esagerato: “Ma chi è arrivato? Sei un cafone. Non c'è persona che detesto di più di chi viene qua a fare il signore. Magari sei un fallito, morto di fame, senza un euro in tasca. Un ripulito”. La De Filippi è intervenuta per placare l'opinionista, ma senza riuscirci granché. Successivamente è venuto fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando “parte”è inarrestabile. Lo sanno bene i telespettatori di Uomini e Donne, che la amano anche e soprattutto per questo. Nell'ultima puntata del dating show condotto daDel'opinionista ha criticato duramente Elio, il cavaliere che è uscito a cena con Paola Ruocco. L'uomo ha rivelato di esserci rimasto molto male per il fatto che la dama abbia chiesto del burro, che per lui è un trauma. Secondo lail cavaliere ha esagerato: “Ma chi è arrivato? Sei un cafone. Non c'è persona che detesto di più di chi viene qua a fare il signore. Magari sei un, morto di fame, senza un euro in tasca. Un ripulito”. La Deè intervenuta per placare l'opinionista, ma senza riuscirci granché. Successivamente è venuto fuori ...

