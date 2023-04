Sei ricco senza saperlo: in Italia una montagna di assicurazioni vita non riscosse | Verifica subito (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le assicurazioni sulla vita non incassate sono da una parte una fortuna, dall’altra un rimpianto. C’è però un modo per farle fruttare ugualmente. Quando qualcuno fa un’assicurazione sulla vita si aspetta, in un certo senso, che qualcuno prima o poi la incassi. Se però la vita assicurata procede senza problemi fino alla sua naturale fine. Questa rimane soltanto una spesa sostenuta per lungo tempo senza tornaconto. Buone notizie, puoi scoprire di essere ricco – ANSA – ilovetrading.itIn alcuni casi chi ha stipulato il contratto di assicurazione sulla vita potrebbe pensare di aver sprecato i propri soldi in qualcosa che non si è concretizzato in un guadagno per nessuno. Se si pensava di lasciare una bella somma di denaro ai propri parenti in caso di un ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lesullanon incassate sono da una parte una fortuna, dall’altra un rimpianto. C’è però un modo per farle fruttare ugualmente. Quando qualcuno fa un’assicurazione sullasi aspetta, in un certo senso, che qualcuno prima o poi la incassi. Se però laassicurata procedeproblemi fino alla sua naturale fine. Questa rimane soltanto una spesa sostenuta per lungo tempotornaconto. Buone notizie, puoi scoprire di essere– ANSA – ilovetrading.itIn alcuni casi chi ha stipulato il contratto di assicurazione sullapotrebbe pensare di aver sprecato i propri soldi in qualcosa che non si è concretizzato in un guadagno per nessuno. Se si pensava di lasciare una bella somma di denaro ai propri parenti in caso di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoreSempliceee : RT @FlyDeca: Sarò crudele e impopolare ma se fai 9 figli o sei ricco sfondato o sei coglione e se sei coglione non vedo perché devo aiutart… - FlyDeca : Sarò crudele e impopolare ma se fai 9 figli o sei ricco sfondato o sei coglione e se sei coglione non vedo perché d… - Sylvie26804002 : RT @stopconinomi: Non m’importa se sei nero, bianco, etero, bisex, gay, lesbica, basso, alto, grasso, magro, ricco o povero. Se sei gentile… - willycuba65 : RT @stopconinomi: Non m’importa se sei nero, bianco, etero, bisex, gay, lesbica, basso, alto, grasso, magro, ricco o povero. Se sei gentile… - chicco_1990 : RT @stopconinomi: Non m’importa se sei nero, bianco, etero, bisex, gay, lesbica, basso, alto, grasso, magro, ricco o povero. Se sei gentile… -