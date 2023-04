Seedorf: «Inter-Benfica serve a calmare le acque. Dopo le liti più amici» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Seedorf Interviene nel pre-partita di Inter-Benfica per analizzare alcuni punti della sfida di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore opinionista di Prime Video. LA PARTITA GIUSTA – Clarence Seedorf parla nel pre-partita di Inter-Benfica. L’ex calciatore, opinionista di Prime Video, afferma: «Grande opportunità per l’Inter di fare il salto in semifinale. Per un motivo o per un altro i nerazzurri hanno qualcosa in più nella Champions League. In questo momento, in cui in campionato non sta andando bene, Inter-Benfica è una partita giusta per calmare le acque. La lite fra Onana e Brozovic? Noi calciatori conosciamo questi episodi, generalmente succedono tra ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)viene nel pre-partita diper analizzare alcuni punti della sfida di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore opinionista di Prime Video. LA PARTITA GIUSTA – Clarenceparla nel pre-partita di. L’ex calciatore, opinionista di Prime Video, afferma: «Grande opportunità per l’di fare il salto in semifinale. Per un motivo o per un altro i nerazzurri hanno qualcosa in più nella Champions League. In questo momento, in cui in campionato non sta andando bene,è una partita giusta perle. La lite fra Onana e Brozovic? Noi calciatori conosciamo questi episodi, generalmente succedono tra ...

