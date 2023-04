Secondo quali regole e criteri Twitter sta applicando le etichette ai media?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nell’ultima settimana gli accountdilegati a fondi pubblici sono stati, in molti paesi, etichettati da. Con tutte le polemiche conseguenti e le discussioni con Elon Musk per comprendere la natura di questee – come nel caso di BBC, per esempio – cambiare la dicitura con termini più appropriati. Non sono poche le testate che, per protestare, hanno scelto di smettere di utilizzare il social che praticamente tutti i giornalisti e i mezzi di informazione presidiano.sono,il social, icon ivengono applicate lesu? A spiegarlo c’è una pagina dedicata nel regolamento. LEGGI ANCHE >>> Ad essere etichettati sono sia ...