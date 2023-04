“Se vogliamo continuare la nostra razza”: lo disse una dem, ma per il Pd era solo una gaffe (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sinistra continua a fare polemiche intorno all’espressione «sostituzione etnica» usata dal ministro Francesco Lollobrigida in un ragionamento sul calo demografico. Immancabile è arrivata anche la richiesta di dimissioni, avanzata dal responsabile dem per l’immigrazione Pd Pierfrancesco Majorino. Eppure non molto tempo fa proprio nelle file Pd c’era chi, sempre sullo stesso tema, parlava della necessità di «continuare la nostra razza», senza per questo finire additato come «suprematista», per citare Elly Schlein. Quando nel Pd c’era chi parlava della «nostra razza» «Se uno vuole continuare la nostra razza, se vogliamo dirla così, è chiaro che in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle famiglie. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sinistra continua a fare polemiche intorno all’espressione «sostituzione etnica» usata dal ministro Francesco Lollobrigida in un ragionamento sul calo demografico. Immancabile è arrivata anche la richiesta di dimissioni, avanzata dal responsabile dem per l’immigrazione Pd Pierfrancesco Majorino. Eppure non molto tempo fa proprio nelle file Pd c’era chi, sempre sullo stesso tema, parlava della necessità di «la», senza per questo finire additato come «suprematista», per citare Elly Schlein. Quando nel Pd c’era chi parlava della «» «Se uno vuolela, sedirla così, è chiaro che in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle famiglie. ...

