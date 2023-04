“Se ne deve andare”. Caos Isola dei Famosi 2023, accuse dure contro Ilary Blasi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Isola dei Famosi 2023, la prima puntata ha lasciato il segno: e per Ilary Blasi sono già cominciati i guai. contro di lei infatti tuona un pezzo da novanta che davvero non risparmia critiche alla ex moglie di Francesco Totti e a Mediaset: “che hanno terminato la loro carica propulsiva come se fossero esauste, procedessero per forza d’inerzia”. Un affondo durissimo alle reti del Biscione per poi passare ad attaccare l’Isola dei Famosi e quella che da tre anni è la sua timoniera. Primi a finire sulla ghigliottina i naufraghi: “con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità, con una conduttrice, Ilary Blasi, che sa solo urlare e sorridere, con personaggi storditi dalla loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)dei, la prima puntata ha lasciato il segno: e persono già cominciati i guai.di lei infatti tuona un pezzo da novanta che davvero non risparmia critiche alla ex moglie di Francesco Totti e a Mediaset: “che hanno terminato la loro carica propulsiva come se fossero esauste, procedessero per forza d’inerzia”. Un affondo durissimo alle reti del Biscione per poi passare ad attaccare l’deie quella che da tre anni è la sua timoniera. Primi a finire sulla ghigliottina i naufraghi: “con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità, con una conduttrice,, che sa solo urlare e sorridere, con personaggi storditi dalla loro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aldotorchiaro : La Renzifobia in casa però anche no. #Renzi deve fare un passo indietro. E lo fa. In tv deve andare Calenda, e sia.… - Ren_goku90 : RT @Spina14_acm: @NicoSchira @SEMPREFMILAN La trattativa per il rinnovo di Maignan deve andare, più o meno, così: “Ciao Mike, quanto chied… - andreab22471462 : @drewviola @Azione_it @ItaliaViva Deve andare AVNTI! Ma per favore non parlate più di Carlo, ormai è chiaro a tutt… - Stefani68110390 : RT @anaid1958: DIMISSIONI IMMEDIATE DI FUGATTI....HA FALLITO E DEVE ANDARE VIA!!! - Firma la petizione! - Raffael38115989 : @Luigiciccarella @dayfootball1981 Su questo sono d'accordo e te lo dice uno che già sa che appena diventerà ufficia… -

Il fatto è che una come me non si ritrovava mai in nessun personaggio Poi 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire , Harry Potter , Se una notte d'inverno un ... In Final Fantasy 7, durante una missione Cloud, il protagonista deve vestirsi da donna per superare un ... Proprietà del vicino: confini e privacy ... mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più ...installata a protezione della propria abitazione non può avere un raggio di visuale tale da andare a ... Pranzo della domenica piacentina per l'ex leader dei Rem ...poi a tavola ci sono specialità piacentine annaffiate dal miglior vino del nostro territorio deve ... allora possiamo incontrarci e andare oltre gli obiettivi delineati nell'accordo di Parigi. Dice ... Poi 100 colpi di spazzola prima dia dormire , Harry Potter , Se una notte d'inverno un ... In Final Fantasy 7, durante una missione Cloud, il protagonistavestirsi da donna per superare un ...... mentre il giudicedeterminare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più ...installata a protezione della propria abitazione non può avere un raggio di visuale tale daa ......poi a tavola ci sono specialità piacentine annaffiate dal miglior vino del nostro territorio... allora possiamo incontrarci eoltre gli obiettivi delineati nell'accordo di Parigi. Dice ... Gambetti: la Chiesa deve andare incontro ai giovani orientandoli e ... Vatican News - Italiano