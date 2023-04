“Se n’è andato così”. La morte choc del cantante: la scoperta dopo l’autopsia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torniamo a parlare della morte di Aaron Carter, il cantante-attore fenomeno adolescenziale nei primi anni 2000. Il 34enne è stato trovato senza vita in casa sua il 5 novembre scorso. Ora finalmente si fa chiarezza sulle cause della morte del volto famoso di Hollywood. Le ultime ore di vita sono state particolarmente concitate per Carter. Tutto inizia quando degli agenti di polizia vanno in casa sua dopo che Aaron viene visto assumere della droga in un video postato sui social. A quel punto il cantante aveva chiesto agli agenti di lasciarlo in pace e così era stato fatto. Una volta che i poliziotti avevano lasciato la sua casa, nessuno contatto fino al giorno seguente. All’indomani la governante, insospettita dai lamenti dei cani di Aaron Carter, decide di cercare l’uomo che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torniamo a parlare delladi Aaron Carter, il-attore fenomeno adolescenziale nei primi anni 2000. Il 34enne è stato trovato senza vita in casa sua il 5 novembre scorso. Ora finalmente si fa chiarezza sulle cause delladel volto famoso di Hollywood. Le ultime ore di vita sono state particolarmente concitate per Carter. Tutto inizia quando degli agenti di polizia vanno in casa suache Aaron viene visto assumere della droga in un video postato sui social. A quel punto ilaveva chiesto agli agenti di lasciarlo in pace eera stato fatto. Una volta che i poliziotti avevano lasciato la sua casa, nessuno contatto fino al giorno seguente. All’indomani la governante, insospettita dai lamenti dei cani di Aaron Carter, decide di cercare l’uomo che non ...

