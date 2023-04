Scomparsa di Marzia Capezzuti a Salerno, tre arresti: si indaga per omicidio e tortura (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è una svolta nelle indagini sulla Scomparsa di Marzia Capezzuti. La 29enne di Milano è sparita dal comune di Pontecagnano Faiano nel mese di marzo 2022. Oggi tre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale ordinario e da quello per i minorenni di Salerno. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla giovane, furono trovati ad ottobre scorso in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. Il caso è stato a lungo seguito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto che, in diverse puntate, ha ospitato in collegamento i genitori della 29enne. La procura di Salerno aveva da tempo aperto un’inchiesta per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è una svolta nelle indagini sulladi. La 29enne di Milano è sparita dal comune di Pontecagnano Faiano nel mese di marzo 2022. Oggi tre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale ordinario e da quello per i minorenni di. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti,ed. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla giovane, furono trovati ad ottobre scorso in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. Il caso è stato a lungo seguito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto che, in diverse puntate, ha ospitato in collegamento i genitori della 29enne. La procura diaveva da tempo aperto un’inchiesta per ...

