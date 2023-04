“Sciopero interrotto” Cospito sorprende tutti | che succede alla protesta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alfredo, l'anarchico che dal 20 ottobre scorso era indella fame perre contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato il suo. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all'istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano. Ma quali sono i motivi dietro tale mossa? La scelta diarriva dopo che ieri la Consulta ha ‘aperto'concessione delle attenuanti nel processo sull'attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano in cui è imputato di strage politica. In questo modo, si è aperta per lui la possibilità di non essere condannato all'ergastolo ma a una ...