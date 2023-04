Schlein sa solo insultare: “Il governo vuole portare l’Ungheria in Italia”. E rivendica l’utero in affitto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Elly Schlein sceglie gli slogan, l’insulto e la vaghezza per la “prima volta” in conferenza stampa al Nazareno con la segreteria di nuovo conio al completo. Se stamane si era portata avanti sul 25 aprile, annunciando lo spot antifastista per venerdì prossimo a Riano, in onore di Matteotti, che fu ritrovato morto nei boschi lì vicino; al Nazareno va in scena un campionario di luogocomunismi su tutti i fronti. Era attesa a un “serrate le righe” per esporre l’alternativa politica da costruire “contro il governo delle destre”. Invece la montagna ha partorito un topolino. Non si esce da invettive e insulti iperbolici. Di proposte e alternative concrete sul terreno dfel dibattito serio non se ne vedono. Schlein dà della bugiarda alla Meloni Sui migranti la spara grossa: “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare così per rispetto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ellysceglie gli slogan, l’insulto e la vaghezza per la “prima volta” in conferenza stampa al Nazareno con la segreteria di nuovo conio al completo. Se stamane si era portata avanti sul 25 aprile, annunciando lo spot antifastista per venerdì prossimo a Riano, in onore di Matteotti, che fu ritrovato morto nei boschi lì vicino; al Nazareno va in scena un campionario di luogocomunismi su tutti i fronti. Era attesa a un “serrate le righe” per esporre l’alternativa politica da costruire “contro ildelle destre”. Invece la montagna ha partorito un topolino. Non si esce da invettive e insulti iperbolici. Di proposte e alternative concrete sul terreno dfel dibattito serio non se ne vedono.dà della bugiarda alla Meloni Sui migranti la spara grossa: “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare così per rispetto ...

