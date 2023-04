Schlein prepara lo spot antifascista sul 25 Aprile: segreteria a Riano, vicino alla statua di Matteotti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci aveva già provato Maurizio Martina a portare la segreteria del Pd “in trasferta”, a Tor Bella Monaca, ma stavolta Elly Schlein vuole fare le cose in grande: da Roma vuole spostarsi in provincia, a Riano, dove per venerdì ha convocato la sua prima segreteria. Ripartire dalla base, dai territori, dalla provincia? No, il vero motivo è che a Riano c’è una statua che ricorda Giacomo Matteotti, che fu ritrovato morto nei boschi lì vicino. Quale migliore spot in vista del 25 Aprile, per la Schlein, che non un selfie simbolo dell’antifascismo, in quanto vittima del Ventennio? La Schlein e la foto vicino al monumento per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci aveva già provato Maurizio Martina a portare ladel Pd “in trasferta”, a Tor Bella Monaca, ma stavolta Ellyvuole fare le cose in grande: da Roma vuole spostarsi in provincia, a, dove per venerdì ha convocato la sua prima. Ripartire dbase, dai territori, dprovincia? No, il vero motivo è che ac’è unache ricorda Giacomo, che fu ritrovato morto nei boschi lì. Quale migliorein vista del 25, per la, che non un selfie simbolo dell’antifascismo, in quanto vittima del Ventennio? Lae la fotoal monumento per ...

