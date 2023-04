Schlein: «Preoccupati per il Pnrr. Il termovalorizzatore di Roma? Scelta già fatta, voteremo contro l'odg» (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Il termovalorizzatore è una Scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ilè unache era già stata presa dall'amministrazione di. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Pd, Schlein in conferenza stampa: 'Preoccupati per Pnrr, governo campione mondiale di scaricabarile' - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Siamo molto preoccupati per l'attuazione del Pnrr. È un'occasione che il nostro Paese non può perde… - DestinoStanco : RT @repubblica: Schlein: 'Preoccupati per l'attuazione del Pnrr, governo campione di scaricabarile. Termovalorizzatore? Scelta ereditata''… - Gazzettino : Schlein: «Preoccupati per il Pnrr. Il termovalorizzatore di Roma? Scelta già fatta, voteremo contro l'odg» - direpuntoit : Prima conferenza stampa per la segretaria del @pdnetwork #EllySchlein. -