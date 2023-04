Schlein: "Confronto con Meloni? Possibile e probabile" (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Se ci saranno delle occasioni in cui potrà essere utile un Confronto, anche di persona con Giorgia Meloni, io sono disponibile. Mi sembra una cosa Possibile e probabile. Mi sembra normale che in una democrazia ci siano questo tipo di incontri". Così Elly Schlein rispondendo a una domanda del direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, sulla possibilità di un incontro con Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Se ci saranno delle occasioni in cui potrà essere utile un, anche di persona con Giorgia, io sono disponibile. Mi sembra una cosa. Mi sembra normale che in una democrazia ci siano questo tipo di incontri". Così Ellyrispondendo a una domanda del direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, sulla possibilità di un incontro con Giorgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DestinoStanco : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho sempre espresso di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo tema nel programma del… - DestinoStanco : RT @fanpage: Elly Schlein ha tenuto una conferenza stampa al Nazareno, dichiarandosi ancora una volta a favore della maternità surrogata ht… - Yogaolic : RT @fanpage: Elly Schlein ha tenuto una conferenza stampa al Nazareno, dichiarandosi ancora una volta a favore della maternità surrogata ht… - fanpage : Elly Schlein ha tenuto una conferenza stampa al Nazareno, dichiarandosi ancora una volta a favore della maternità s… - Agenzia_Ansa : 'Ho sempre espresso di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo tema nel program… -