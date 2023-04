Scherma: Azzi (Fis), 'i gesti di fair play delle nostre atlete onorano i valori dello sport' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - “Il fair play delle nostre atlete onora la Scherma. Ci hanno emozionato, commosso, e resi orgogliosi d'aver offerto l'immagine migliore che la nostra disciplina possa dare di sé, esaltando i valori che più ci stanno a cuore”. Così il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, in merito alla splendida pagina di sport vissuta sabato scorso a Vercelli, in occasione della finale di spada femminile dei Campionati Italiani Under 23 tra Emilia Rossatti e Gaia Traditi. Com'è noto ha vinto Traditi, infortunatasi a 17 secondi dalla fine del match, dopo la decisione di Rossatti di non tentare la rimonta ma di congelare il punteggio dinanzi a un'amica-avversaria in lacrime per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - “Ilonora la. Ci hanno emozionato, commosso, e resi orgogliosi d'aver offerto l'immagine migliore che la nostra disciplina possa dare di sé, esaltando iche più ci stanno a cuore”. Così il Presidente della Federazione Italiana, Paolo, in merito alla splendida pagina divissuta sabato scorso a Vercelli, in occasione della finale di spada femminile dei Campionati Italiani Under 23 tra Emilia Rossatti e Gaia Traditi. Com'è noto ha vinto Traditi, infortunatasi a 17 secondi dalla fine del match, dopo la decisione di Rossatti di non tentare la rimonta ma di congelare il punteggio dinanzi a un'amica-avversaria in lacrime per il ...

