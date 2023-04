“Scelgo l’uomo”, “Non uccidere l’orso”. Con chi stai tra Facci e Feltri? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Orsa sì, orsa no. Il tema divide l’Italia, come abbiamo già detto mostrandovi un sondaggio. Divide la politica, a parte quella che dice e non dice, come nel caso di Elly Schlein. E divide anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, e Filippo Facci, che sul quotidiano guidato da Alessandro Sallusti scrive da tempo. I due cronisti sono su posizioni inconciliabili. E lo mettono chiaro e tondo in un Faccia a Faccia virtuale stampato sulla prima pagina del quotidiano di oggi. Abbiamo pensato di presentare i rispettivi ragionamenti e poi chiedervi: voi da che parte state? JJ4, Facci: va uccisa “Serve moderazione – scrive Facci – quindi dico solo che gli animalisti integralisti che vorrebbero liberare l’orsa Jj4 sono degli stronzi che andrebbero presi a fucilate nel sedere: ma con il sale, o ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Orsa sì, orsa no. Il tema divide l’Italia, come abbiamo già detto mostrandovi un sondaggio. Divide la politica, a parte quella che dice e non dice, come nel caso di Elly Schlein. E divide anche Vittorio, direttore di Libero, e Filippo, che sul quotidiano guidato da Alessandro Sallusti scrive da tempo. I due cronisti sono su posizioni inconciliabili. E lo mettono chiaro e tondo in una aa virtuale stampato sulla prima pagina del quotidiano di oggi. Abbiamo pensato di presentare i rispettivi ragionamenti e poi chiedervi: voi da che parte state? JJ4,: va uccisa “Serve moderazione – scrive– quindi dico solo che gli animalisti integralisti che vorrebbero liberare l’orsa Jj4 sono degli stronzi che andrebbero presi a fucilate nel sedere: ma con il sale, o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _davide_g : @enpaonlus @RestoFerma In effetti uccidere un orso su 120 non risolverebbe certo i problemi di convivenza con l’uom… - Manu05156597 : @FilippoFacci1 Io scelgo l'orsa !! L'uomo l'ha tolta dal suo ambiente e portata in altro ... L'uomo dovrebbe esser… - wil_son_92 : @MassimoMagni12 @Fabrizioorange @covidioti2 @madforfree @MarcoFraVero L'uomo ha due opzioni nella vita. 1 è scervel… - BattagliaMarc : @Drittorovescio_ Se un uomo uccide l'#orso l'uomo viene arrestato. Se l'orso uccide un uomo l'orso deve essere lasc… - ziacarlacar : Fra l'uomo e l'animale scelgo l'uomo senza alcuna esitazione. #tg4 -

