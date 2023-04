Sbrocca e insulta in piazza, la vergognosa deriva della Schlein: dove si è spinta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il delirio. Elly Schlein è ancora affaticata e la vacanza di cui aveva tanto bisogno deve essere stata tumultuosa. Perché il rientro coincide con un'eccitazione verbale decisamente fuori misura. La segretaria del Pd è andata in piazza contro il decreto Cutro e ha svangato la giornata mettendo nel mirino il ministro Francesco Lollobrigida, brutalizzato come «suprematista bianco». Al Nazareno devono aver spiegato alla nuova leader che c'è bisogno di insulti alla maggioranza e lei ha preso alla lettera il suggerimento. Le devono aver nascosto i dati drammatici di un Paese rimasto solo di fronte all'immigrazione. Che ha combinato Lollobrigida di così grave per meritare la fucilazione verbale? Non che il ministro si sia così spaventato di fronte alle urla della Schlein («il solito polverone») ma è evidente che ha colpito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il delirio. Ellyè ancora affaticata e la vacanza di cui aveva tanto bisogno deve essere stata tumultuosa. Perché il rientro coincide con un'eccitazione verbale decisamente fuori misura. La segretaria del Pd è andata incontro il decreto Cutro e ha svangato la giornata mettendo nel mirino il ministro Francesco Lollobrigida, brutalizzato come «suprematista bianco». Al Nazareno devono aver spiegato alla nuova leader che c'è bisogno di insulti alla maggioranza e lei ha preso alla lettera il suggerimento. Le devono aver nascosto i dati drammatici di un Paese rimasto solo di fronte all'immigrazione. Che ha combinato Lollobrigida di così grave per meritare la fucilazione verbale? Non che il ministro si sia così spaventato di fronte alle urla(«il solito polverone») ma è evidente che ha colpito ...

