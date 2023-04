Saronno, incidente tra una moto e un’auto: ricoverato un 17enne (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Scontro tra una moto e un’auto oggi pomeriggio a Saronno, intorno alle 14. Nell’incidente, avvenuto in via Stoppani, alle porte di Cassina Ferrara, ha avuto la peggio un giovane motociclista di 17 anni. Stando a una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata impegnata in una manovra di parcheggio quando è avvenuto l’impatto con la moto guidato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Scontro tra unaoggi pomeriggio a, intorno alle 14. Nell’, avvenuto in via Stoppani, alle porte di Cassina Ferrara, ha avuto la peggio un giovaneciclista di 17 anni. Stando a una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata impegnata in una manovra di parcheggio quando è avvenuto l’impatto con laguidato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

