"Sarò lì per la prossima vittoria". Cardinale esulta (da lontano) per il Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale non era presente sugli spalti del Maradona per assistere al ritorno dei quarti di finale Napoli-Milan, ma ha mandato un messaggio a Pioli al termine della gara Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il numero uno di RedBird Gerrynon era presente sugli spalti del Maradona per assistere al ritorno dei quarti di finale Napoli-, ma ha mandato un messaggio a Pioli al termine della gara

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - Capezzone : +++Appuntamento in tv+++ Stasera, intorno alle 23, sarò tra gli ospiti di @qrepubblica #quartarepubblica. Grazie per l’invito! - Capezzone : +++Appuntamento in tv+++ Stasera alle 19 sarò tra gli ospiti di @stefaniacav al #Tg4. Grazie davvero per l’invito! - margaronz : Mirò di SPX Lab al Fuori Salone Milano, presso Via Durini 24. Sarò presente giovedì e venerdì per interagire con lo… - Matilde65618580 : RT @dessere88fenice: Pesaro 1Maggio 2023 'Io ci sarò ANCHE per LUI' Qualcuno di noi verrà sicuramente e prima o poi eliminato... Ma è pr… -