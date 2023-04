Sardegna, nuova inchiesta sulle nomine in Regione: indagato Solinas e altre 20 persone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rinviato a giudizio solo il 3 ottobre dell’anno scorso per abuso d’ufficio, il presidente della Sardegna Christian Solinas (Partito Sardo d’Azione) dovrà rispondere di nuove contestazioni. Si tratta ancora una volta delle nomine in Regione. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato per ordine della procura di Cagliari dagli uomini della Guardia di finanza al governatore e a un’altra ventina di indagati. Tra questi ci sono consiglieri regionali, vertici degli uffici della Regione e di enti, ma anche imprenditori. Il pubblico ministero Andrea Vacca ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, abusi d’ufficio e induzione indebita. Con Solinas sono indagati Alessandra Zedda, ex vice presidente della Regione e attuale consigliera regionale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rinviato a giudizio solo il 3 ottobre dell’anno scorso per abuso d’ufficio, il presidente dellaChristian(Partito Sardo d’Azione) dovrà rispondere di nuove contestazioni. Si tratta ancora una volta dellein. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato per ordine della procura di Cagliari dagli uomini della Guardia di finanza al governatore e a un’altra ventina di indagati. Tra questi ci sono consiglieri regionali, vertici degli uffici dellae di enti, ma anche imprenditori. Il pubblico ministero Andrea Vacca ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, abusi d’ufficio e induzione indebita. Consono indagati Alessandra Zedda, ex vice presidente dellae attuale consigliera regionale di ...

