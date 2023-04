Saraceno: “Meloni? È inutile evocare incentivi a fare figli e al lavoro femminile quando non si danno condizioni per progetti sul lungo periodo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Meloni dice che punta sul lavoro femminile e sugli incentivi per fare figli? È inutile evocare la necessità di fare figli quando poi non mettiamo le donne nelle condizioni di farli con relativa serenità nell’immediato e nella prospettiva futura. Non vanno dati soldi per fare un figlio ma bisogna dare altre garanzie, come assicurare servizi duraturi che consentano alle persone di fare progetti nel medio e nel lungo periodo“. Così a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) la sociologa Chiara Saraceno, tra i massimi esperti di lotta alla povertà in Italia, commenta le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “dice che punta sule sugliper? Èla necessità dipoi non mettiamo le donne nelledi farli con relativa serenità nell’immediato e nella prospettiva futura. Non vanno dati soldi peruno ma bisogna dare altre garanzie, come assicurare servizi duraturi che consentano alle persone dinel medio e nel“. Così a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) la sociologa Chiara, tra i massimi esperti di lotta alla povertà in Italia, commenta le ...

