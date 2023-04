Sara Simeoni compie 70 anni: la Regina dell’alto che sognava la Scala (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pensare che quelle gambe, che l’hanno fatta balzare nel mito, proprio le odiava. Sara Simeoni, la leggenda italiana del salto in alto, compie oggi 70 anni. Un rapporto complicato con quella parte del corpo che però è stata la sua stessa fortuna: un salto, anzi due, che la portarono dritta dritta in cima all’Olimpo, con l’oro ai Giochi di Mosca 1980 e i tanti primati scalzati via con un salto. Voleva fare la ballerina, sperava di danzare alla Scala di Milano, il palcoscenico più prestigioso del Belpaese: un sogno destinato a infrangersi, quello della veneta, perché troppo alta (178 centimetri). Allora Simeoni, poi rinominata la ‘Regina’ del salto in alto, decise di reinventarsi, di riutilizzare quella dote tanto odiata (l’altezza, le gambe lunghe) per spiccare il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pensare che quelle gambe, che l’hanno fatta balzare nel mito, proprio le odiava., la leggenda italiana del salto in alto,oggi 70. Un rapporto complicato con quella parte del corpo che però è stata la sua stessa fortuna: un salto, anzi due, che la portarono dritta dritta in cima all’Olimpo, con l’oro ai Giochi di Mosca 1980 e i tanti primati scalzati via con un salto. Voleva fare la ballerina, sperava di danzare alladi Milano, il palcoscenico più prestigioso del Belpaese: un sogno destinato a infrangersi, quello della veneta, perché troppo alta (178 centimetri). Allora, poi rinominata la ‘’ del salto in alto, decise di reinventarsi, di riutilizzare quella dote tanto odiata (l’altezza, le gambe lunghe) per spiccare il ...

