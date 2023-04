Sara Simeoni: “Candidarmi in politica? Mi è stato chiesto da tutti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sara Simeoni, nel giorno del suo 70esimo compleanno racconta, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, delle offerte di candidarsi in politica che le sono state fatte nel corso degli anni Leggi su golssip (Di mercoledì 19 aprile 2023), nel giorno del suo 70esimo compleanno racconta, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, delle offerte di candidarsi inche le sono state fatte nel corso degli anni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sara Simeoni spegne 70 candeline. Oro olimpico del salto in alto a Mosca nel 1980 e primatista mondiale sempre nel… - Coninews : Oro ai Giochi Olimpici di #Mosca1980 e argento a #Montreal1976 e #LosAngeles1984. ???? Tanti auguri per i suoi 70 a… - NoiNotizie : RT @RaiNews: Il compleanno della 'Regina del salto in alto'. L'atleta azzurra racconta lo stupore di quello storico primato mondiale. Era i… - PietroLodi4 : RT @qnazionale: Settant'anni di Sara Simeoni, la prima donna ad andare oltre i 2 metri, ma anche commentatrice sempre autoironica e ottimis… - claudiodubbiosi : RT @atleticaitalia: ?? ???????? ????????????´ ???? ????????????! #70 Buon compleanno al mito Sara Simeoni che oggi compie 70 anni: gli auguri di tutta l’Atle… -