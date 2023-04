Sara Simeoni | 70 anni sempre sopra l' asticella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corriereveneto : Sara Simeoni compie 70 anni: «Vivevo da donna libera ed ero invidiata. Le medaglie? Frutto di tanta passione» - BergamoeC : «Ragazzi, alzate sempre l’asticella della vita» Sara Simeoni Oro Olimpico Nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 195… - besorene : RT @atleticaitalia: ?? ???????? ????????????´ ???? ????????????! #70 Buon compleanno al mito Sara Simeoni che oggi compie 70 anni: gli auguri di tutta l’Atle… - Agenzia_Ansa : Sara Simeoni, oro olimpico del salto in alto a Mosca 1980 e padrona di tanti primati, spegne il 19 aprile 70 candel… - romanoduccio : RT @atleticaitalia: ?? ???????? ????????????´ ???? ????????????! #70 Buon compleanno al mito Sara Simeoni che oggi compie 70 anni: gli auguri di tutta l’Atle… -

Per i più giovaniè una signora che da qualche tempo fa l'opinionista televisiva in RAI - l'abbiamo vista un anno fa al Circolo degli anelli commetare i Giochi di Tokyo - coltiva la dote rara dell'...1953 -: Nata a Rivoli Veronese (in provincia di Verona) è un'ex atleta, specializzata nel salto in alto. Agli Europei di atletica leggera ha vinto un oro (1978) e due bronzi. Scomparsi ..."Ha migliorato se stessa centimetro dopo centimetro, e non si è data mai per vinta, questo è stato il suo vero segreto". Erminio Azzaro, tecnico e marito dicelebra i 70 anni della grande campionessa azzurra: domani per la regina del salto in alto compleanno tondo e Azzaro racconta all'ANSA come è nata la stella. "Io non pensavo di ...

Simeoni ne fa 70: "Io tra cruciverba e gatti. Fosbury, che dolore, gli devo tutto" La Gazzetta dello Sport

Atleta del secolo, ebbene sì…Sara Simeoni, è anche questo, prima donna del centenario. Non è solo l'oro di Mosca, seconda donna della nostra storia 44 anni dopo Ondina Valla, e gli argenti olimpici di ...