Sarà abbattuto l' orso Mj5

AGI - Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato il decreto con il quale dispone l'abbattimento dell'orsa Mj5. Il plantigrado è ritenuto responsabile dell'aggressione di un uomo avvenuta lo scorso 5 marzo in Val di Rabbi. Il decreto dispone l'identificazione genetica dell'esemplare, attraverso cattura preliminare. L'ordinanza firmata da Fugatti ripercorre in sintesi quanto accaduto la mattina del 5 marzo scorso quando un uomo è stato aggredito da un orso in località Mandriole, all'uscita della val di Rabbi, nel comune di Malè. L'uomo aveva riportato lesioni sul braccio e sulla testa riconducibili ad aggressione da orso. Le successive analisi genetiche hanno confermato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrispondeva a quello dell'orso denominato 'Mj5'.

