Santa Marinella | viaggio nel mondo dell’acqua con “Acea Ato2 x la Scuola”

(Di mercoledì 19 aprile 2023)– “Il Comune dipunta sempre più all’eco-sostenibilità, promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente e al coinvolgimento dei giovani e delle scuole del territorio – ha affermato il candidato sindaco Pietro Tidei – Il 26 aprile oltre 200 alunni degli istituti primari diintraprenderanno unnel, grazie all’iniziativa ‘’x la’’ – DifendiAMO l’acqua!” ideata per alunni ed insegnanti del secondo ciclo delle scuole primarie dei Comuni di Città Metropolitana di Roma Capitale. Al Palazzetto dello Sport, i moderatori didel servizio idrico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RuoteAmatoriali : Mtb Santa Marinella: Stefanini, Risoluti, Cristini, Capati e Giannotti tra i più bravi sull’asse Toscana-Umbria… - 0766news_TripTv : ?? A Santa Marinella torna 'Castrum Novum Revivit' ???? Leggi l'articolo ?? - 0766news_TripTv : ?? A Santa Marinella una lezione didattica con 'Acea Ato 2 x la Scuola' ???? Leggi l'articolo ??… - 0766news_TripTv : ?? Elezioni Santa Marinella, venerdì il Centrodestra presenterà le liste ???? Leggi l'articolo ??… - 0766news_TripTv : ?? Lo science Park di Santa Marinella protagoniosta a New York ???? Leggi l'articolo ?? -

Nel comune di(Roma), sabato 22 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, l'antica colonia romana di Castrum Novum rivivrà grazie all'evento scientifico - divulgativo 'Castrum Novum ...'piange il telefono' o per meglio dire cade, visto che un palo di legno che sostiene la linea telefonica oggi è finito a terra, rendendone pericolanti altri quattro. A provocarne la ...Dal 22 al 25 aprile al Castello diSevera, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di, si svolgerà l' Earth Day al Castello diSevera , in occasione della Giornata Mondiale della Terra, una manifestazione incentrata sulla sostenibilità ed il benessere. Quattro ...

Poste di Santa Marinella chiuse: si installa l'aria condizionata • Terzo Binario News TerzoBinario.it

Colpito il primo si è creato un effetto domino a Prato del Mare: quattro sono pericolanti ma ancora in piedi, al lavoro i Vigili del Fuoco A Santa Marinella “piange il telefono” o per meglio dire cade ...SANTA MARINELLA - Nel comune di Santa Marinella (Roma), sabato 22 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, l'antica colonia romana di ...