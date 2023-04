Santa Elly Schlein: parla anche quando è muta (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'assenza è presenza. La propaganda Schleiniana fa un salto di qualità su Repubblica, testata rispetto a cui il Global Times si segnala per la sua autonomia di giudizio rispetto al Partito di Comunista Cinese, e approda a esiti smaccatamente orwelliani. «La pace è guerra, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza»: così il grande romanziere descriveva la distopia totalitaria sotto il Grande Fratello nel suo “1984”. Ieri Stefano Cappellini, capo dell'ufficio volantinaggio, ehm pardon, della redazione politica del quotidiano progressista, ha aggiunto una quarta inversione logica, con la lievissima differenza che l'ha fatto del tutto seriamente. L'ossimoro campeggia fin dal titolo della quotidiana lenzuolata celebrativa: «L'assenza è presenza. Le pause di Schlein e i nodi irrisolti che spiazzano il Pd». Svolgimento dell'encomio: «Bisognerà abituarsi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'assenza è presenza. La propagandaiana fa un salto di qualità su Repubblica, testata rispetto a cui il Global Times si segnala per la sua autonomia di giudizio rispetto al Partito di Comunista Cinese, e approda a esiti smaccatamente orwelliani. «La pace è guerra, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza»: così il grande romanziere descriveva la distopia totalitaria sotto il Grande Fratello nel suo “1984”. Ieri Stefano Cappellini, capo dell'ufficio volantinaggio, ehm pardon, della redazione politica del quotidiano progressista, ha aggiunto una quarta inversione logica, con la lievissima differenza che l'ha fatto del tutto seriamente. L'ossimoro campeggia fin dal titolo della quotidiana lenzuolata celebrativa: «L'assenza è presenza. Le pause die i nodi irrisolti che spiazzano il Pd». Svolgimento dell'encomio: «Bisognerà abituarsi: ...

