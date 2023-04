Sanità: Sereni, 'tema centrale, persone non si curano per mancanza risorse' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ha fatto proprio bene Elly Schlein ad insistere molto sui temi della Sanità. In questo momento milioni di persone non riescono a curarsi adeguatamente per mancanza di risorse, gli operatori e le operatrici della Sanità pubblica sono in grande sofferenza e le Regioni non possono essere lasciate sole con fondi del tutto insufficienti". Così Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità della segreteria nazionale Pd. "Il Pd farà di questi temi uno dei punti centrali dell'iniziativa e della mobilitazione nelle istituzioni e nel Paese. Lo faremo a fianco delle comunità locali, delle associazioni, delle rappresentanze delle professioni sanitarie e delle organizzazioni sindacali." Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ha fatto proprio bene Elly Schlein ad insistere molto sui temi della. In questo momento milioni dinon riescono a curarsi adeguatamente perdi, gli operatori e le operatrici dellapubblica sono in grande sofferenza e le Regioni non possono essere lasciate sole con fondi del tutto insufficienti". Così Marina, responsabile Salute edella segreteria nazionale Pd. "Il Pd farà di questi temi uno dei punti centrali dell'iniziativa e della mobilitazione nelle istituzioni e nel Paese. Lo faremo a fianco delle comunità locali, delle associazioni, delle rappresentanze delle professioni sanitarie e delle organizzazioni sindacali."

