Sanità | intesa su formazione tra San Marino e Università Cattolica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Siglato un importante protocollo d’tra la Repubblica di Sane l’del Sacro Cuore, che ha come oggetto la cooperazione nell’ambito dell’altaper le professioni sanitarie e mediche e nella ricerca avanzata nel campo della medicina rigenerativa, dei presidi sanitari e dell’ingegneria applicata di elevata innovazione. Firmatari, il Segretario di Stato per lae Sicurezza Sociale della Repubblica di San, Roberto Ciavatta e il Magnifico Rettore dell’del Sacro Cuore, Franco Anelli. A completamento dell’accordo, la visita odierna all’, alla presenza anche del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ...

Il protocollo d'ha durata di 6 anni. "Quanto siglato " dichiara il Segretario di Stato per la, Roberto Ciavatta " è un accordo storico, che onora il nostro Paese e che sancisce una ...... sia con strumenti e progetti diretti del Gruppo sia attraverso interventi messi in campo anche nella- spiega Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia - Romagna diSanpaolo - . ...Livelli essenziali di assistenza verso la piena attuazione . Dopo oltre 5 anni di impasse, e' previsto per oggi il via libera in Conferenza Stato - Regioni all'sui due tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di protesica (in tutto oltre 3mila voci) che danno concreta attuazione al decreto del 2017 sui "nuovi" Livelli essenziali ...