San Tommaso, rocambolesco incidente, auto ribaltata e traffico bloccato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto rocambolesco scontro frontale, quello avvenuto pochi minuti fa a Contrada San Tommaso, nei pressi di Villa Esther. Due auto si sono scontrate e uno si è anche ribaltata per causa ancora in corso di aggiornamento. Sul posto si sono immeditamente portati i soccorsi e le Forze dell'ordine ma al momento non è stata ancora ricostruita l'esatta dinamica del sinistro e la portata di danni a vetture e persone. Intanto la viabilità lungo l'arteria risulta bloccata con forti file di traffico. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione della carcassa e dell'auto che si è ribaltata. IN AGGIORNAMENTO

