San Gennaro, primo fumetto sulla vita e i miracoli del santo: domani la presentazione nel Museo del Tesoro (Di mercoledì 19 aprile 2023) È dedicato al Tesoro di San Gennaro e alla vita del santo Patrono il nuovo libro a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo “San Gennaro. Il patto è il sangue“, in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato domani, giovedì 20 aprile alle ore 18.30, nel cortile del Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149 – Ingresso libero). L’evento, realizzato dal Museo del Tesoro di San Gennaro in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri con fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) È dedicato aldi Sane alladelPatrono il nuovo libro a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo “San. Il patto è il sangue“, in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato, giovedì 20 aprile alle ore 18.30, nel cortile deldeldi San(via Duomo 149 – Ingresso libero). L’evento, realizzato daldeldi Sanin collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri con fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMm : Ha fatto incazzare anche un sacco di gente: nel 2001, ospite fisso del Festival Di Napoli cantò Se io Fossi San Gen… - dario_marchetti : Ci ha lasciato Federico Salvatore. Un grande napoletano, mai abbastanza ascoltato. Buon viaggio, salutaci San Genna… - MatildeTancredi : 'Se io fossi san Gennaro non sarei così leggero Con i miei napoletani io m'incazzerei davvero Come l'oste fa i cont… - LucaParry85 : RT @LucaParry85: I. Napoletani sono scomparsi e ora tra le lacrime sono lì che pregano san Gennaro per riuscire a batterci in champions Che… - softJumped : @shionMrskSimp @CozzAndrea Significa che a Napoli è arrivato lo sceicco più napoletano di San Gennaro -