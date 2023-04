Sampdoria | i tagli non bastano | il monte ingaggi resta troppo alto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La, anche dopo idi gennaio, conta ancora su undecisamenteIl costo dell’attualelordo dellaè pari a 33 milioni di euro. La sforbiciata data nel mercato di gennaio, il costo del lavorocomunque ancoraingente e i contratti sottoscritti dalla dirigenza nelle scorse sessioni di mercato risultano essere completamente fuori contesto rispetto ai parametri finanziari attuali. Sono ancora parecchi i calciatori il cui stipendio netto supera il milione di euro (Djuricic, arrivato da svincolato l’estate scorsa; Murillo, Gabbiadini e Audero) e altrettanti che sfiorano questa cifra. Numeri insostenibili per una società in ...

Massimo Ferrero non ha mai fatto introdurre la clausola del taglio agli stipendi in caso di retrocessione in Serie B della Sampdoria La scaramanzia di Massimo Ferrero potrebbe diventare un bel boomera ...