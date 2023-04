Salvio | «Inter | buon vantaggio ma Benfica in Champions League…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Eduardo, esterno argentino exe oggi al Pumas Unam, ha parlato della squadra portoghese in vista del match diLeague con l’. RIMONTA – Queste le parole di Eduardoa SportItalia sull’ipotesi rimonta delquesta sera contro l’dopo la sconfitta nel match di andata inLeague. «L’ha accumulato un, ma – si legge su SportItalia.com – ilè una grande squadra e lo ha fatto vedere per tutta la durata di questaLeague. Ha avuto un calo in queste ultime partite, ma ha il livello, l’allenatore ed i giocatori giusti per rialzarsi e fare una grande prestazione a San Siro. D’altronde, il ...