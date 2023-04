Salvini, aumento della velocità in autostrada a 150 km/h: i motivi della proposta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non è la prima volta che si propone un eventuale aumento della velocità massima su alcune tratte autostradali. Più di 20 anni fa infatti, il Ministro Pietro Lunardi avanzò tale proposta, per poi essere ripresa nel 2019 e ancora più recentemente nel 2021 dalla Lega. Ora è toccato al Ministro dei trasporti Matteo Salvini, il quale comunica che “Stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità perché purtroppostiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non è la prima volta che si propone un eventualemassima su alcune tratteli. Più di 20 anni fa infatti, il Ministro Pietro Lunardi avanzò tale, per poi essere ripresa nel 2019 e ancora più recentemente nel 2021 dalla Lega. Ora è toccato al Ministro dei trasporti Matteo, il quale comunica che “Stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratteli ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di, visto il basso tasso di incidentalità perché purtroppostiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratteli ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di ...

