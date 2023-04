“Salvate l’Orsa Jj4” | petizioni in tutta Italia Il ministro | “Deciderà l’Ispra” Provincia di Trento | “Dobbiamo abbatterla”

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sta bene, l'Orsa Jj4, nell'area faunistica di Casteller, ma deve essere abbattuta: questa, in sintesi, la nota dell'Amministrazionele di. Alla quale si oppongonoe iniziative in tutt'per salvarle la vita. Mentre il governo, attraverso ilPichetto Fratin, fa sapere che si atterrà alla valutazione dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)