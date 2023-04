Salute, quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le Regioni non hanno speso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche se i tempi per ottenere una visita o un esame nel servizio pubblico sono spesso lunghissimi, molte amministrazioni locali non hanno utilizzato i fondi per il 2022, 500 milioni, messi a disposizione per migliorare l'offerta. Ecco chi è andato peggio Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche se i tempi per ottenere una visita o un esame nel servizio pubblico sono spesso lunghissimi, molte amministrazioni locali nonutilizzato i fondi per il 2022, 500, messi a disposizione per migliorare l'offerta. Ecco chi è andato peggio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Uno stipendio da 173mila euro l’anno per garantire la nostra salute, ma in quei giorni - pressato per comprare disp… - Mariateresa1316 : RT @Miti_Vigliero: Salute, quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le Regioni non hanno speso Anche se i tempi per ottenere una… - fernandella25 : RT @ErmannoKilgore: Salute, quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le Regioni non hanno speso - la Repubblica - dopiot : RT @ErmannoKilgore: Salute, quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le Regioni non hanno speso - la Repubblica - mr_pac : RT @mr_pac: @Open_gol Magari interessa solo me ma spesso quando qualche legge cozza con le ATTUALI evidenze scientifiche in tema può capit… -