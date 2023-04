Salute | in G U il Decreto per il riparto delle risorse per il potenziamento dell' Assistenza territoriale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Print this article Font size - 16 + È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023 il23 dicembre 2023 del Ministero, recante "per il". Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TriscarMariella : Salute Domani - PRESTO NUOVO DECRETO SUI LEA, CAMBIO DI MARCIA PER LA SANITA' ITALIANA - AIRAODV : Ultime notizie - AUSILI DISABILI: CLASS ACTION CONTRO IL MINISTERO DELLA SALUTE. Mentre domani mercoledì 19, nella… - lovelyanimehd : Servizio Sanitario, pronto decreto per le nuove tariffe: cosa prevede - cribart : RT @SkyTG24: Nuove tariffe Servizio Sanitario: da procreazione assistita ai tumori, cosa entra nei Lea - SkyTG24 : Nuove tariffe Servizio Sanitario: da procreazione assistita ai tumori, cosa entra nei Lea -

Print this article Font size - 16 + È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023 il23 dicembre 2023 del Ministero della, recante " Riparto delle risorse per il potenziamento dell'Assistenza territoriale ". Ilprovvede alla ripartizione tra le Regioni e le ...Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali esaminerà ilper l'ingresso ... sul ddl per la modifica dell'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della, sul ddl ...Il Piano Socio Sanitario Regionale non riguarda la politica, riguarda laed il benessere ... Il PNRR, dà vita ad importanti investimenti come le case comunità (ministeriale 77/2022), ...

Salute: in G.U. il Decreto per il riparto delle risorse per il ... Entilocali-online

Il Ministero ha presentato il nuovo DM che dovrebbe dare attuazione ai nuovi LEA del 2017, per l’erogazione di prestazioni e ausili disabili più moderni e tecnologicamente avanzati. Ora la palla passa ...La maggioranza approva la proroga fino a fine anno della protezione per chi è scappato dalla guerra in Ucraina. Giusto il giorno prima del dl Cutro, che ...