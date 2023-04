“Salta la scelta”. UeD, Nicole Santinelli si tira indietro: sconvolta dalla notizia sul corteggiatore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uomini e Donne, Nicole Santinelli spiazza tutti: la decisione a sorpresa travolge lo studio e non lascia indifferente neppure Maria De Filippi. Sì perché quello a cui le anticipazioni rivelano si assisterà sarà quanto di più lontano ci si potesse aspettare da Nicole, un autentico colpo di scena che sta facendo rumoreggiare (e parecchio) in fan del dating con una parte che accusa la tronista di avere un comportamento ambiguo e finalizzato solo a restare più a lungo possibile. Una teoria che alcuni fan riportano. “Scusate ma quelli che difendono Nicole dicendo che sta facendo un bel percorso ed è una ragazza di contenuti, che trasmissione stanno guardando???una delle troniste più fasulle e prive di contenuti di uomini e donne…le sue esterne sembrano puntate di cento vetrine”. Nell’ultima esterna è stata protagonista ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uomini e Donne,spiazza tutti: la decisione a sorpresa travolge lo studio e non lascia indifferente neppure Maria De Filippi. Sì perché quello a cui le anticipazioni rivelano si assisterà sarà quanto di più lontano ci si potesse aspettare da, un autentico colpo di scena che sta facendo rumoreggiare (e parecchio) in fan del dating con una parte che accusa la tronista di avere un comportamento ambiguo e finalizzato solo a restare più a lungo possibile. Una teoria che alcuni fan riportano. “Scusate ma quelli che difendonodicendo che sta facendo un bel percorso ed è una ragazza di contenuti, che trasmissione stanno guardando???una delle troniste più fasulle e prive di contenuti di uomini e donne…le sue esterne sembrano puntate di cento vetrine”. Nell’ultima esterna è stata protagonista ...

