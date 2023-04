Salerno | spari a Matierno | ferito 52enne

(Di mercoledì 19 aprile 2023)undopo essere stato sparato all’inguine. L’episodio, secondo quanto riportaNotizie, è accaduto nella tarda serata di ieri: l’uomo è stato colpito mentre si trovava all’interno del suo appartamento, in via degli Etruschi, a. Il, noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato al Ruggi dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Segui ZON.IT su Google News.

I carabinieri hanno effettuato subito i primi rilievi ed avviato le indagini per provare a risalire all'autore/autori dello sparo e al movente