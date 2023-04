Salerno | soffocata da un boccone di mozzarella | muore davanti al marito

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una cena in casa finisce in tragedia nel pomeriggio di ieri. Una donna di 52 anni è rimastada undied è morta sotto gli occhi del. E’ successo a, in via Trento. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

