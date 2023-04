Sainz: penalità sproporzionata, serve un miglioramento (Di mercoledì 19 aprile 2023) La delusione espressa dalla Ferrari nei confronti della decisione della FIA, di non ammettere le nuove prove a supporto della richiesta di revisione della decisione dei commissari del GP d'Australia, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) La delusione espressa dalla Ferrari nei confronti della decisione della FIA, di non ammettere le nuove prove a supporto della richiesta di revisione della decisione dei commissari del GP d'Australia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeraNotizia : Penalità Sainz, ricorso respinto No della FIA all'istanza di revisione presentata dalla Scuderia di Maranello dopo… - _Riccardo_1 : @scuderiachili_ Guarda semplicemente bastava dire che la penalità è stata assegnata per un giro che non si è conteg… - Maverik_Off : RT @F1Sport_PitTalk: F1 | FIA respinge il diritto di revisione sulla penalità inflitta a Sainz - - empvtjco : realizzato solo ora che l’appello per la penalità di Sainz della ferrari è stato respinto PORCACCIA LA MADONNA -

Sainz: penalità sproporzionata, serve un miglioramento ... penso ancora che la penalità sia sproporzionata e credo che avrebbe dovuto essere, perlomeno, rivista sulla base delle prove e delle spiegazioni che abbiamo presentato" , scrive Sainz. Se la Ferrari ... Penalità Sainz, ricorso respinto E così alla Ferrari non resta che masticare amaro dopo il "no" della FIA all`istanza di revisione presentata dalla Scuderia di Maranello relativamente alla penalità inflitta a Carlos Sainz nel Gp d`... F1 - Sainz sulla penalità confermata: 'Sono molto deluso' ...il ricorso presentato dalla Ferrari per far togliere la penalità che gli steward hanno inflitto allo spagnolo, protagonista dell'incidente con l'Aston Martin del connazionale Fernando Alonso. Sainz, ... ... penso ancora che lasia sproporzionata e credo che avrebbe dovuto essere, perlomeno, rivista sulla base delle prove e delle spiegazioni che abbiamo presentato" , scrive. Se la Ferrari ...E così alla Ferrari non resta che masticare amaro dopo il "no" della FIA all`istanza di revisione presentata dalla Scuderia di Maranello relativamente allainflitta a Carlosnel Gp d`......il ricorso presentato dalla Ferrari per far togliere lache gli steward hanno inflitto allo spagnolo, protagonista dell'incidente con l'Aston Martin del connazionale Fernando Alonso., ... F1 | Ferrari: conclusa la revisione sulla penalità di Sainz Motorsport.com - IT