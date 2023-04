Saint-Gilloise-Leverkusen Europa League | 20-04-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’1 a 1 della gara d’andata ha fatto capire aldi Xabi Alonso quanto sia forte e ben organizzato il, e il motivo per cui uscire dalla gara odierna con la qualificazione in tasca sarà una discreta impresa. La squadra di Geraerts è in gran ripresa e sempre più vicina alla vetta in campionato, dove pure viene da una InfoBetting: Scommesse Sportive e